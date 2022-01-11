القباج تعلن انتهاء«مودة» من تدريب المقبلين علي الزواج في 4 محافظات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ مشروع «مودة» القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، انتهى من تنفيذ فعّاليات تدريب الشباب والفتيات من فئة المخطوبين المترددين على مراكز الشباب بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط ومحافظة الشرقية».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى بيان لها، قبل قليل، أن تنفيذ تلك الفعاليات يأتي في إطار التعاون المثمر المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مختلف المجالات.

وأضافت «القباج»، أنه عقب انتهاء المرحلة الأولى من التدريبات التي استفاد منها 800 مشارك ومشاركة، سيعمل المشروع على إعداد خطة المرحلة القادمة التي تستهدف تعميم تلك التدريبات بمراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات.

الإعتماد على التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلي أن تدريبات برنامج مودة ، تهدف إلى دعم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة، والتي تساهم في تأسيس كيانات أسرية سوية، قادرة على التعامل بشكل إيجابي مع المشكلات، من خلال الإعتماد على التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

تدريبات«مودة» تعتمدعلى أساليب التعلم الحديثة

ولفتت الوزارة إلى أنّ التدريبات تعتمدعلى أساليب التعلم الحديثة، حيث تم تنفيذ مجموعة متنوعة ومختلفة من الأنشطة مع المشاركين بهدف توسيع دائرة التعلم، والتي تضمن مشاركة جميع المتدربين في العملية التدريبية.

وقام بتنفيذ تلك التدريبات نخبة من الكوادر التدريبية بمختلف التخصصات التي يعمل عليها المشروع ومنها: «الجوانب النفسية والاجتماعية في الحياة الأسرية والتي تشمل جزئيات مهمة تساعد المخطوبين على تأسيس كيان أسري سوي مثل أشكال التواصل الإيجابي بين الطرفين ،والأساليب العلمية المختلفة لحل المشكلات الأسرية وطرق إدارة الموارد المالية داخل المنزل وآليات التربية الايجابية للأبناء».

وتعمل وزارة التضامن على تطبيق برنامج مودة فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».