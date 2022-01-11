موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد توضح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار بدءا من اليوم وتستمر الأيام المقبلة، حيث تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر اليوم لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم/يوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

موعد وأماكن سقوط الأمطار

ويتوقع أن يشهد طقس الأربعاء حالة من النشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الخميس سقوط أمطار خفيفة تصل إلىى متوسطة، على بعض مناطق السواحل الشمالية، شمال الدلتا، مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.