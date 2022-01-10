الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة..أمطار متوسطة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ،عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على أنحاء البلاد كافة، خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل، إذ تشير التوقعات لسقوط بعض الأمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، فضلا عن نشاط حركة الرياح، على غالبية الأنحاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد أن الطقس أثناء النهار، يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلاً شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أمطار خفيفة

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة، بنسب حدوث تصل لـ30% تقريبا، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، وتنشط حركة الرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، غدا الثلاثاء.

كما يتوقع نشاط الرياح على بعض أجزاء القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تعرض مدينتي حلايب وشلاتين لتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة

تشير التنبؤات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الدلتا، ومدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، الخميس المقبل، مع نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الجمعة، سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

طقس السبت والأحد

وأوضحت الأرصاد، أن طقس السبت والأحد يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض أجزاء السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.