الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار ورياح نهارا وصقيع ليلا

كشفت الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على الأنحاء كافة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يشهد الطقس نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأترية، وتساقطا للأمطار، متفاوتة الشدة على بعض المناطق، مشيرة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال فترة التنبؤ على كل الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة

وأضافت الأرصاد خلال البيان الصادرعنها، أن طقس الثلاثاء مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء، أثناء النهار، مشيرة إلى وجود نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، ومدن القناة، على فترات متقطعة، وتتساقط بعض الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ورياح

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الأربعاء معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وتنشط حركة الرياح على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة

كما تشير توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن طقس الخميس يشهد تساقط الأمطار الخفيفة التي تصل لمتوسطة، على بعض مناطق السواحل الشمالية، شمال الدلتا، مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.