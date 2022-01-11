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محمود مسلم

مصرع شخصين وإصابة آخر في انهيار عقار بدمياط

كتب:

الوطن
02:47 م | الثلاثاء 11 يناير 2022
عقار دمياط المنهار

عقار دمياط المنهار

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر جراء انهيار عقار قديم بمنطقة ميدان سرور بدمياط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بلاغا يفيد انهيار أحد العقارات بمنطقة ميدان سرور بوسط مدينة دمياط بدائرة قسم أول دمياط.

إغلاق الطرق المحيطة بالعقار المنهار 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط والوحدة المحلية بمجلس مدينة دمياط، وقامت بإغلاق الطرق المحيطة بالعقار، وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن أشخاص أسفل العقار المنهار، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثتين أسفل العقار 

وأفاد مصدر طبي أن الضحايا هم «أيمن رشدي إبراهيم جمعة، 47 سنة، من قرية البستان بدمياط، وأحمد إسماعيل حسن الجرحي، 27سنة، من مركز شربين بالدقهلية» وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، بينما أصيب، وجيه شحاتة شنشن، 50 سنة، أثناء مروره بجوار العمارة، بنزيف بالمخ ويتلقى العلاج بالمستشفي التخصصي.

وأكد مصدر بالوحدة المحلية بمدينة دمياط، أن العقار صادر له قرار ترميم منذ سنوات ولم ينفذ، مضيفا أن العقار خالي من السكان باستثناء الدور الأرضي الذي يوجد به ثلاثة مَحَالّ أحدهم كان يقوم بأعمال إنشائية أدت لحدوث الانهيار.

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