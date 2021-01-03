إزالة عقار آيل للسقوط وحملة مكبرة لإزالة الإشغالات في دمياط

أزالت الإدارة الهندسية بمحافة دمياط، برئاسة المهندس محمد رزق، عقارا أيلا للسقوط، ويمثل خطورة داهمة، على مساحة 50 م٢ تقريبا، بحي رابع، بجوار مسجد الشيخ أطعن، تنفيذا لتعليمات محافظ دمياط، وبتوجيهات من حازم حواس، رئيس مجلس مدينة دمياط، بالإزالة الفورية لأي عقار يمثل خطورة على المواطنين.

هذا وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبمتابعة عبد الخالق فرج، نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون القرى، بإزالة حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بدون تصريح من الوحدة المحلية بالسيالة على مساحة 200م، وذلك بحضور محمد الباز، رئيس الوحدة المحلية بالسيالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

هذا وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمناطق العطارين والحدادين، التي تم من خلالها رفع كافة الإشغالات التي تعوق الشارع، وكذلك رفع اللافتات والإعلانات والتند المخالفة، من خلال قسم الإشغالات برئاسة محمد رزق، لقطاع جنوب، وأحمد السقعان، رئيس الحي، وتم تحرير المحاضر لكل المخالفات.

وفي سياق متصل، وجهت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، الوحدات القروية، بشن حملات بقرى الحوراني والغنيمية والضهرة والعطوى، من خلال المرور على المحلات والورش والكافيهات والمطاعم والكافتريات، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما جابت سيارة الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور شوارع المركز، لحث المواطنين على ارتداء الكمامات و الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

فيما قامت قرى العطوى والناصرية اليوم بحملة بمكبرات صوت شملت أرجاء القريتين، وذلك للحد من حدوث التلوث الضوضائي، وإزعاج المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

هذا وقامت الوحدة المحلية بفارسكور بحملة نظافة صباحية ومسائية، شملت أرجاء مدينة فارسكور، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة.

كما قامت الوحدة بأعمال قص الحشائش وتقليم الأشجار، وذلك للارتقاء بالوسط البيئي كما قامت الوحدة المحلية بالغنيمية برفع كفاءة الحديقة العامة بوسط القرية، وذلك بزراعة 40 شجرة متنوعة بالحديقة، حيث قامت الوحدة المحلية بفارسكور اليوم بصيانة الكشافات والخلايا والمرور على الإنارة العامة بالمدينة وذلك لرفع مستوى الإنارة بالمدينة.