إزالة عقار آيل للسقوط بشارع الجلاء في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة، اليوم، لتنفيذ قرار إزالة صادر لعقار ذي خطورة داهمة بمساحة 150 م2 بشارع الجلاء بجوار محطة أتوبيسات شركة شرق الدلتا للنقل.

وخلال الحملة تمت الإزالة نهائيا حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندسي الوحدة المحلية، وتستمر الجهود لتنفيذ هذه الأعمال حيال كل العقارات الصادر لها قرارات الإزالة نظرًا لما تمثله من خطورة يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإزالة المبانى الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمارة.

وفي وقت سابق، ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضو فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

ناقش الاجتماع المحاور التي تم طرحها بالجلسة المُنعقدة فى يوليو الماضى، لوضع اشتراطات محددة تلتزم بها شركات المنطقة الحرة وتستهدف تحقيق أعلى معدلات التوافق البيئى وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك، والتي تتلخص فى اتباع ما يلزم حيال الصرف الصحي والصناعي الخاص بتلك المنشآت والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والصلبة، فضلاً عن بحث آليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة.

وأشارت "المحافظ" إلى وضع بنود محددة فى شكل إتفاق إطارى بعد عقد الدراسات اللازمة لضمان توخى أعلى درجات الأمان فيما يتعلق بمؤشرات السلامة البيئية والرصد اللحظي لذلك والتي تأتي ضمن محاور خطة الإصحاح البيئي، مؤكدة قيام المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالتفتيش المستمر على الشركات والمصانع الواقعة بالمنطقة الحرة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير المتعلقة بهذا الشأن.