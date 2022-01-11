ممثل فنزويلا بمنتدى الشباب: البسطاء هم الأكثر تضررا من جائحة كورونا

قال ممثل دولة فنزويلا في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، بمنتدى شباب العالم، إن الأكثر معاناة من جائحة فيروس كورونا هم المواطنون البسطاء الموجودون في الظل، مشيرا إلى أن الجائحة غيرت وجهة نظرنا للعالم، ولا نعرف ما تركته فينا وما سيبقى مما فرضته علينا وما سيذهب بذهابها، لذا فإن المسألة بالنسبة لنا هي التعاون سويا، وهو محور عملنا المهم.

التعاون مطلوب بين الجميع لمواجهة كورونا

وأضاف ممثل فنزويلا خلال مشاركته في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بمنتدى شباب العالم، التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المسألة بالنسبة إلينا التوصل لمعادلات أكثر شمولا مما نتصور، لذا فإن التعاون مطلوب بين الجميع، وهذا ما سيصل بنا إلى اليقين ويرفع الغموض الذي يكتنف حياتنا على مستوى العالم.

وأوضح أنه لا يعرف طريقا آخر للخروج من هذه الأزمة سوى التعاون، وفنزويلا دولة تشجع الجميع على المشاركة، ونحن نعمل بجد في بلادنا حتى نفرض النظام والمساواة والعدل في جميع أنحاء العالم.