«الوطن» داخل محاكاة بيوت سيول النوبة في منتدى شباب العالم.. تفقده الرئيس

بعد أن انهارت منازلهم وتحطمت أحلامهم وغرقت أسفل مخرات السيول أو تحت صخرة جبلية، في نهاية نوفمبر الماضي، حرص الرئيس السيسي، على رسم الابتسامة مرة أخرى على أصحاب تلك الوجوه الطيبة إعلاء لشعار مبادرته الرئاسية «حياة كريمة»، أعطى أوامره على الفور بإعادة بناء وتطوير تلك البيوت، فبدأت ملحمة الإعمار وإعادة البناء حتى باتت رمزا بارزا في منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وجاء ممثل عنهم يروي للجميع كيف أحيا الرئيس الأمل في نفوسهم من جديد.

منتصف مدخل قاعة المؤتمرات الدولية

في منتصف مدخل قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، حيث تقام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، لفت أنظار جميع مجسم خشبي كبير يحاكي بيوت أهل النوبة بتراثها المعروض، يجلس به إحدى سيدات قرية غرب سهيل النوبية، واحدة من القرى المتضررة من السيول، تقص على الجميع كيف كانت منازلهم بعد السيول وكيف أصبحت بعد تدخل مبادرة حياة كريمة بأمر من رئيس الجمهورية وعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل في غضون أيام معدودة، بحسب روايتها.

إعادة بناء وترميم وتسقيف المنازل المتضررة

إعادة بناء وترميم وتسقيف المنازل التي تعرضت لأضرار السيول شملت أعمال الصرف الصحي والتسقيف وإعادة بناء ما تضرر من البيت فضلا عن تأهيله وفرشه من الداخل للأهالي، «جينا نشارك ونعبر عن أهمية مبادرة حياة كريمة اللي غيرت حياة أهل النوبة ولسه مستمرة بتعمر البنية التحتية في قرى النوبة بعد سنين طويلة من المعاناة قبل الرئيس السيسي ما يهتم بينا ويسمع صوتنا»، تقول هالة حسن، ابنة النوبة، في بداية حديثها لـ «الوطن» من داخل مجسم البيت النوبي الذي تفقده الرئيس قبل قليل على هامش فعاليات منتدى شباب العالم.

دقائق قليلة تفقد خلالها الرئيس السيسي البيت النوبي داخل قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، تحدث خلالها إلى السيدة النوبية ممثلة قرية غرب سهيل المتضررة من السيول، وبحسب وصفها، «شكرناه على كل جهوده مع أهل النوبة لأنه رجعلنا بيوتنا وكرمنا».