خبير عن تقنية الواقع الافتراضي بمنتدى الشباب: لتسهيل محاكاة التجارب

مع الإعلان عن استخدام تقنية الواقع الافتراضي في ورش العمل التحضيرية قبل منتدى شباب العالم، الذي تنطلق نسخته الرابعة غدا الاثنين، بشرم الشيخ، جاءت ردود الفعل إيجابية من المشاركين من الشباب من إفريقيا ومن بريطانيا وكندا، وفق هند جلال عضو اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال مداخلتها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد».

وقال الدكتور فتحي شمس الدين الخبير التكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن تقنية الواقع الافتراضي هي تقنية تكنولوجية اتصالية حديثة فكرتها الأساسية إنشاء عوالم تخيلية غير حقيقة، ولكن تعطي الإيحاء بالعالم الحقيقي، وهذه العوالم هي عبارة عن أي عالم يتخيله الإنسان، على سبيل المثال عالم في الفضاء أو في الماضي أو ما تحت البحار، فكل الفكرة إنشاء عالم مفترض غير حقيقي ولكن من خلال الانغماس الذي يشعر به المستخدم ليشعر بكونها حقيقية.

الأدوات المستخدمة في الواقع الافتراضي

وأضاف الخبير التكنولوجي، أنه من أجل الحصول على التجربة الكاملة لهذه التقنية لابد أن يكون هناك مجموعة من الأدوات المساعدة التي تساعد على التأقلم مع هذا الواقع الافتراضي، المنتج من خلال الحاسوب أو البرامج الإلكترونية بشكل عام، ومن أبرز هذه الوسائل وجود نظارة للواقع الافتراضي من أجل الرؤية بصورة ثلاثية الأبعاد، وأيضًا سماعة من أجل سماع الأصوات بتقنية ثلاثية الأبعاد، وفقًا لما يجري إنتاجه في هذا العالم، وأيضًا قفازات، من أجل الشعور بالملمس لكل ما هو موجود في هذا العالم الافتراضي.

علاقة الواقع الافتراضي بالواقع المعزز

وأشار فتحي شمس الدين، إلى أن بداية الواقع الافتراضي كانت في الثمانينيات من القرن الماضي، ووقت الحديث عنها لم تكن التكنولوجيا متاحة بشكل كبير ولكن بدأت وتطورت في الوقت المعاصر، موضحا أنها لم تظهر فجأة أو بمحض الصدفة، «ظهرت العديد من العوامل المساعدة لظهور تقنية الواقع الافتراضي، وكان من أبرزها ظهور ما يسمى بالواقع المعزز»، وذلك الواقع فكرته هو الدمج بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، على سبيل المثال عند زيارتك للأهرامات من الممكن أن تستخدم نظارة تعطيك المعلومات الكافية عن الأهرامات وتاريخها فذلك هو الواقع المعزز.

ولفت إلى أن تقنية العالم الافتراضي هي تطوير لتقنية الواقع المعزز، وذلك من خلال التغيرات الكبيرة التي حدثت في الآونة الأخيرة والثورة التكنولوجية الضخمة، مشيرًا إلى تقنية «ميتافيرس» التي ستعتمد على الواقع الافتراضي في الأيام القليلة المقبلة، لأن ذلك مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي.

فوائد تقنية الواقع الافتراضي

واختتم الدكتور فتحي، حديثه بأن فوائد الواقع الافتراضي كثيرة، فهي لا تعد ولا تحصى، ومن أهمها العائد الإيجابي في التعليم، ومن خلالها نستطيع توضيح المادة التعليمية المقدمة بكل سهولة، والتفاعل معها بصورة أفضل، وستكون أداة العالم للاتصال لتسهل عامل المحاكاة لبعض التجارب والأنماط والأعمال الخطرة التي تتطلب تدريبا مسبقا على سبيل المثال حاليًا في رحلات الفضاء، فيجري التدريب على كل ذلك من خلال تقنية الواقع الافتراضي لمماثلة العالم أو الكوكب الذي ستجري زيارته، فهي الموجة التكنولوجية المستقبلية التي ستغير من شكل وطبيعة الاتصال في العالم.