بث مباشر.. السيسي يحضر نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بمنتدى الشباب

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، المنعقد بشرم الشيخ، في النسخة الرابعة من المنتدى التي تستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى الإعلان عن أجندة النسخة الرابعة من الإدارة، عبر الموقع الرسمي للمنتدى، المقرر أن تضم العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى شباب العالم.