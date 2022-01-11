المشدد لربة منزل وعامل بتهمة قتل ابنة شقيقهما ضربا وصعقا بالكهرباء

قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات، والمشدد 7 سنوات لشقيقها «عامل» بتهمة ضرب ابنة شقيقهما حتى الموت بقرية كفر مويس دائرة مركز شرطة بنها، حيث عذباها بالضرب والكهرباء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وحاولا إخفاء جريمتهما بإلقائها من الدور الثاني من منزلهما، وادعيا تخلصها من حياتها بعد سرقة 200 جنيه والمعروفة إعلاميا بقضية «الطفلة نوارة».

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض ومجدى نبيل شفيق نصر الله وسامح أحمد عبد الوهاب

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول طفلة تدعى «ر.أ.م» 11 عاما مقيمة بقرية كفر مويس دائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب ووجود بعض الإصابات المتفرقة في جسدها بادعاء إنهاء حياتها والسقوط من الطابق الثاني.

التحريات: المتهمان تخلصا من المجني عليها بعد تعذيبها

توصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة عمة الطفلة المجني عليها، وتدعى «ه.م.م» 65 سنة ربة منزل، وذلك بتعذيبها المستمر لها بالضرب بقصد تأديبها، كما استعانت عمتها بشقيقها «عم المجني عليها» ويدعى «س.م.م» 35 سنة بضربها بعصا خشبية، وصعقها بالكهرباء، مما أدى إلى وفاة الطفلة، وقام عمها بنقلها للمستشفى وادعى أنها سقطت من الطابق الثاني سكن عمتها.

ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفت عمة الطفلة «المتهمة الأولى» أن المجني عليها تقيم معها منذ عامين بعد وفاة والدها وسفر والدتها للخارج وأنها قامت بضربها أكثر من مرة بعصا خشبية بحجة تأديبها.

المتهمان ألقيا المجني عليها من الطابق الثاني

واعترف المتهم الثاني بقيامه بتعذيب الطفلة بالصعق بالكهرباء وعندما فارقت الحياة قام بمساعدة شقيقته بإلقائها من الطابق الثاني لإيهام أجهزة الأمن أنها أقدمت على إنهاء حياتها.

وقررت نيابة مركز بنها حبسهما وقرر المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد نجلة شقيقهما المتوفى حال كونهما مسؤولين عن ملاحظتها وتربيتها، وعلى أثر زعمهما قيامها بسرقة مبلغ نقدي وحال اكتشاف المتهمة الأولى ذلك أبلغت المتهم الثاني وقام على أثر ذلك بتوثيق يديها بقدمها وأحضر أداتين «عصا و سلك كهربائي» وتعدى عليها بالأداة «عصا» بأن سدد لها عدة ضربات بأنحاء متفرقة من جسدها وتعدى عليها بسلك كهربائي وذلك بإيصاله بمصدر كهربي وصعقها به بأنحاء متفرقة بجسدها.