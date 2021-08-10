العثور على طفلة حديثة الولادة داخل «كيس» بموقف بنها العمومي

عثر سائق بموقف بنها العمومي، في محافظة القليوبية، على رضيعة حديثة الولادة بالطابق الأول بالموقف، موضوعة داخل كيس بلاستيكي أسود اللون، ولم يتعرف عليها أحد من أهالى المنطقة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فأمرت النيابة بإيداع الطفلة دار رعاية ونشر صورة لها للتوصل لأسرتها وإجراء تحليل البصمة الوراثية .

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها، بورود بلاغا من سائق يفيد بعثوره على رضيعة حديثة الولادة بالطابق الأول بالموقف العمومي، موضوعة داخل كيس بلاستيكي أسود اللون.

وبالانتقال والمعاينة والفحص، تبين عثور «ناجي.ع.ا»، 31 عاما، سائق، مقيم بمركز قويسنا محافظة المنوفية، على رضيعة حديثة الولادة بالطابق الأول بالموقف العمومي، موضوعة داخل بلاستيكي أسود اللون، وبمناظرة الطفلة تبين أنها كاملة النمو وتبلغ من العمر حوالي أسبوع مربوطة الحبل السري ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

في وقت سابق عثر أحد أهالي منطقة القلج دائرة مركز الخانكة على طفلة حديثة الولاده عمرها قرابة شهرين ملقاة أمام منزله وتم نقل الطفلة للمستشفي لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وإيداع الطفله في دار رعاية الأطفال حديثي الولادة بشبرا.