العرض الخاص لفيلم «قمر 14» بـ6 أكتوبر.. غدا

يحتفل صناع فيلم قمر 14، بالعرض الخاص له؛ تزامنا مع طرحه بالسينمات، مساء غد الأربعاء، في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، بحضور جميع أبطاله.

تفاصيل فيلم قمر 14

ويشارك في فيلم قمر 14، عدد كبير من النجوم؛ من بينهم خالد النبوي وشيرين رضا وياسيمن رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك ومي الغيطي وخالد أنور وغادة عادل وأسماء أبو اليزيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي، حول خمس قصص حب منفصلة، وذلك في مراحل عمرية مختلفة، ولكن يكون بينهم رابط، وهو حدوث القصص في ليلة اكتمال القمر.

عرض فيلم قمر 14 في المهرجانات

ويذكرأن فيلم قمر 14، سبق عرضه ضمن فعاليات أحد المهرجانات الفنية، وحقق نجاحا وتفاعلا كبيرا من جانب الجمهور، وتم تنظيم ريد كاربت خاصة به؛ حضرها جميع أبطال الفيلم، ومن بينهم ياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وخالد النبوي والمخرج هادي الباجوري وغيرهم.

واستقبلت دور العرض، مؤخرا، عددا من الأفلام السينمائية التي جعلتها تنتعش وتعيش حالة من النشاط؛ كان آخرها فيلم الجريمة، الذي يشارك في بطولته أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.