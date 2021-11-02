أفلام جديدة بالسينمات قبل نهاية 2021.. أبرزها قمر 14

تستقبل دور العرض المصرية، أفلامًا جديدة، وذلك خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وقبل نهاية العام الجاري، حيث يأتي ذلك ضمن موسم رأس السنة الميلادية الجديدة، إذ ما زالت السينمات في حالة تعافٍ من حالة الخمول التي عانت منها في بداية أزمة كورونا.

وتشهد السينمات، 3 أفلام جديدة، خلال الفترة القليلة المُقبلة، ما بين رومانسي واجتماعي، وهي كالتالي:

- فرق خبرة

يُطرح فيلم فرق خبرة، آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في السينمات، اعتبارًا من الغد الأربعاء، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي.

الفيلم من بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمود البزاوي، والراحلة دلال عبدالعزيز، وطه دسوقي، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة «فيلم كلينك» للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

- المحكمة

وأعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم المحكمة، اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر الجاري، كما أنّ أحداثه مأخوذة عن قصص حقيقية.

فيلم المحكمة من بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، تأليف أحمد عبدالله، ومن وإخراج محمد أمين.

- قمر 14

وتستعد السينمات لاستقبال فيلم قمر 14، اعتبارًا من يوم 29 ديسمبر المُقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان عرضه الأول العالمي في أحد المهرجانات السينمائية قبل أيام.

وتدور أحداث فيلم «قمر 14»، في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

الفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك وميار الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.