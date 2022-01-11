كيف تتصرف حال اكتشاف وجود خطوط محمول لا تخصك مسجلة باسمك؟

تفاجأ العديد من مستخدمي خطوط الهواتف الذكية في مصر، بوجود عدد من الخطوط المسجلة بأسمائهم، دون أن يعرفوا عنها أي شيء؛ مما يعرضهم للمساءلة القانونية خاصة إذا تم استخدام تلك الخطوط في أعمال مخالفة للقانون.

وفي هذا السياق، يقدم موقع بوابة «الوطن» للراغبين في معرفة عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم في شركات المحمول من خلال الهاتف الذكي، وبدون الذهاب إلي فروع خدمة العملاء، والتصرف الصحيح في تلك الحالة، وفق ما أعلن عنه جهاز تنظيم الاتصالات المصرية، في السطور التالية..

تطبيق My NTRA

وفي أواخر عام 2021 أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطبيقًا تفاعليًا جديدًا لمستخدمي التليفونات الذكية سواء الأندرويد أو الـ IOS، يحمل اسم تطبيق My NTRA، يقدم عددا كبيرا من خدمات جهاز الاتصالات، دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء أو الذهاب لأفرع شركات الاتصالات.

ومن تلك الخدمات التي يقدمها التطبيق، خدمة «أرقامي» التي تتيح للمواطنين معرفة عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم في شركات المحمول الأربع، وذلك من خلال الرقم القومي فقط.

خطوات معرفة عدد خطوط التليفون المسجلة باسمي

وحتى تتمكن من معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك في شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، يجب اتباع الآتي:

أولا تحميل تطبيق My NTRA سواء لأجهزة الأندرويد أو الـ IOS، وهو متوفر بشكل مجاني عبر متاجر الأنظمة المختلفة للهواتف.

الخطوة التالية، هي تسجيل مستخدم جديد، عن طريق ملء البيانات الشخصية للمستخدم، مثل الاسم ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني، والرقم القومي، ووضع كلمة مرور سرية.

سيتم ارسال رسالة بها كود تفعيل على الرقم الذي قمت بالتسجيل، قم بإدخاله، حتى تتمكن من إنهاء تسجيل المستخدم.

بعد ذلك قم بالدخول على التطبيق، واختيار خدمات الأفراد.

ثم اختيار خدماتي

وفي النهاية اضغط على أرقامي.

سيطلب منك ادخال رقم البطاقة، ثم الضغط على استعلام.

سيظهر عدد الخطوط المسجلة باسمك في كل شركة من الشركات الاتصالات الأربع.

ماذا أفعل إذا اكتشفت وجود خطوط محمول غير معلومة؟

بعد معرفة عدد الخطوط المسجلة، إذا كان هناك خطوط غير معلومة فيجب في تلك الحالة التوجه لأحد فروع شركة المحمول.

إعطاء الموظف بطاقة الرقم القومي.

معرفة رقم المحمول، واتخاذ الاجراء المراد بعد ذلك سواء إيقاف الخط، أو استمراره حسب الحالة.