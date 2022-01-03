خدمات تطبيق «My NTRA».. تعرف على عدد خطوط المحمول المسجلة باسمك؟

تطبيق «My NTRA» من أهم البرامج التي تخدم مستخدمي الهواتف الذكية في مصر، وهو التطبيق الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في نوفمبر الماضي، ويقدم عددا من الخدمات سواء للأفراد أو الشركات، من بينها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمك في شركات المحمول، ونقل الأرقام، وحتى أماكن منافذ وفروع خدمة العملاء.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته الإخبارية في مجال التكنولوجيا، أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق My NTRA التابع لجهاز تنظيم الاتصالات.

خدمات يقدمها تطبيق «My NTRA»

يتضمن تطبيق ماي نترا التابع لجهاز تنظيم الاتصالات العديد من الخدمات التفاعلية والتي يمكن للمستخدمين التعامل معها وهي كالآتي..

- إذا كنت تعاني من أي مشكلة مع شركات الاتصالات، فيمكنك تقديم شكوى مكتوبة عبر التطبيق، وتتبعها حتى الوصول إلى حل أو رد.

- يقدم تطبيق ماي نترا خدمة معرفة الأرقام المحمولة المسجلة باسمك في جميع شركات الاتصالات، وهي من أهم الخدمات، حيث أن البعض تفاجأ بوجود خطوط لا يعرفون عنها شيئا، ويمكن أن تُستغل في أعمال إجرامية.

- يقدم البرنامج للمستخدمين إمكانية معرفة العروض التي تقدمها شركات الاتصالات والمقارنة بينها، واختيار المناسب منها.

- يتيح التطبيق للمواطنين إمكانية تحديد فاتورة خطوط المحمول، من خلال عرض الباقات الخاصة بالشركات، ويمكن التعاقد بشكل مباشر مع الشركة.

- يمكن من خلال التطبيق تحديد أفضل شبكة في المكان، لاختيار الشركة المناسبة.

- يتيح التطبيق إمكانية معرفة سرعة الإنترنت في المكان سواء الأرضي «الواي فاي» أو باقة الهاتف المحمول.

- يمكن أن تنقل رقم هاتفك من شركة لأخرى ومتابعة الإجراءات الكاملة، وفي حال حدوث مشكلة يمكن تقديم شكوى ومتابعتها عبر التطبيق.

- يقدم التطبيق أيضا معلومات تخص منافذ وعناوين فروع خدمة العملاء والأقرب منها إليك.

- يمكن الإطلاع على الأرقام والأكواد المختلفة للخدمات التي تقدمها شركات المحمول المختلفة، مثل إلغاء خدمة الكول تون، وغيرها.

خدمات تطبيق ماي نترا للشركات

ويقدم التطبيق عددا من الخدمات للشركات، تتضمن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات، وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز، ومنها إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة حتى الانتهاء من المعاملة بشكل تام.