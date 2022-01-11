«شبوة» تتحرر من الحوثيين.. والتحالف العربي يطلق «حرية اليمن السعيد»

أعلن العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انطلاق عملية «حرية اليمن السعيد» على كل المحاور والجبهات القتالية، إذ ذكر أنها ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، لكنها تهدف إلى نقل اليمن لمرحلة النماء والازدهار، موضحًا أن الركائز الأساسية لهذه العملية العسكرية الحاسمة، التي ستنقل اليمن، بعد تطهيره إلى رحاب التنمية والرخاء والازدهار، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة

وأضاف «المالكي» أن اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة، ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد، مؤكدًا استمرار عملية «حرية اليمن السعيد»، التي انطلقت اليوم في كل المحاور والجبهات حتى يصبح اليمن آمنا ومستقرا، معبرا عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، للمشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ونائبه ورئيس الوزراء، والشعب اليمني بمناسبة تحرير محافظة شبوة من المليشيات الحوثية، كما أعرب عن سعادته لمشاركة ابناء شبوة افراحهم بتحرير كامل تراب المحافظة من المليشيات.

دول التحالف العربي شركاء حقيقيون في هذه الانتصارات

وأشاد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، بتضحيات ابناء المحافظة وقوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة في تحقيق الانتصار وتحرير المحافظة من المليشيا، معبراً عن الشكر للاشقاء في دولة الامارات على ما قدموه من دعم ومساندة لمعارك تحرير شبوة ، فيما رحب محافظ شبوة عوض العولقي، بوفد القوات المشتركة للتحالف العربي مؤكداً أن دول التحالف العربي وفي المقدمة السعودية والامارات شركاء حقيقيون في هذه الانتصارات المحققة على صعيد هذه الجبهات وغيرها من ميادين البطولة والشرف.