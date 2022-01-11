السيسي يستمع لشرح قائد فريق رواد الأعمال بمنتدى شباب العالم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال، ومعرضي «أبناء سيناء»، و«تراثنا»، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة ما بين 10 يناير لـ 13 يناير، إذ استمع الرئيس السيسي للدكتور عمرو سعدة من الجامعة البريطانية وقائد فريق «رواد الأعمال».

عمرو سعدة للسيسي: نحاول إعداد توفير بيئة استثمارية كاملة بمنتجات مصرية

وقال عمرو سعدة للرئيس السيسي: «حاولنا نعمل بيئة متكاملة، بدل ما نجيب شركات تعرض بس الشركات والمنتجات بتاعتنا، يبقى عندنا فرصة نعمل بيئة استثمارية كاملة، عندنا ناس بتعمل تواصل ما بين الشركات عشان نبدأ نجهز لمؤتمر 25 و26 الخاص بالصناعات الصغيرة».

السيسي يحيي عددًا من حضور منتدى شباب العالم

وقدم الرئيس السيسي، التحية لحضور المنتدى، في أثناء اصطفافهم خلال جولته التفقديه، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واتخذت إدارة منتدى شباب العالم كل السبل والإجراءات التي من شأنها مُحاكاة القاعة الأصلية لمجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة في «جنيف»