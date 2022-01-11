إيمان الشريف عن غنائها أمام السيسي بمسرح شباب العالم: «علامة في حياتي»

«راجعين كلنا من تاني والدنيا بتسمعنا.. فعلا ما الحلم بيتحقق ولا حاجة هتمنعنا»، كلمات أغنية «الأمل»، التي أداها عدد من المطربين الشباب، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، في افتتاح مسرح شباب العالم، تحت شعار «الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، والمقام خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وأدى المطربون أغنية «الأمل» على مسرح شباب العالم أمام الرئيس السيسي، بـ5 لغات مختلفة؛ لتكون موجهة إلى مختلف الجنسيات المشاركة في منتدى شباب العالم بإحساس سيطر على الجميع بشأن عودة الحياة لطبيعتها.

كواليس مشاركة إيمان الشريف بأغنية مسرح شباب العالم

ومن بين المطربين المصريين المشاركين في الأغنية، الفنانة الشابة إيمان الشريف، التي كشفت عن أنها شاركت في منتدى شباب العالم بدورته السابقة 2019، في عرض «المحاكمة»، وتعرفت على أفراد التنظيم، الذين رشحوها للمشاركة في أغنية افتتاح المسرح لهذا العام، وسط عدد من المطربين من جنسيات مختلفة.

تأليف كلمات أغنية «الأمل» جاء نتاج الورشة الفنية لمسرح شباب العالم، من بينهم محمد أيمن، وأحمد كيكار، اللذان قدما لحن الأغنية أيضًا، بحسب ما أوضحته الفنانة إيمان الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لافتة إلى أن الهدف منها التأكيد على العودة مجددًا للحياة بالشكل الطبيعي: «قادرين على أي حاجة مهما كان اللي هيحصل.. قادرين نكمل».

إيمان الشريف: «فخورة وحاسة بشرف»

وأضافت: «أي شخص يشارك في فعالية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشعر بفخر كبير»، مشيرة إلى أنه بالنسبة لها كفنانة، هذه المشاركة علامة كبرى في سيرتها الذاتية ومسيرتها الفنية، وتدفعها إلى الاستمرار بشكل أفضل في عملها: «فخورة وحاسة بشرف»، مؤكدة أن الشعور ذاته موجود لدى جميع المشاركين.

وتأسس مسرح شباب العالم عام 2018، خلال النسخة الثانية من المنتدى، ويعتبر نقطة تلاقى للشباب الموهوبين من مختلف جنسيات العالم؛ للتعبير عن أنفسهم وثقافاتهم أمام جميع الدول من خلال المنتدى.