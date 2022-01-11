السيسي لمقدمة إحدى جلسات منتدى الشباب: «ندي فرصة للضيف الموجود معانا»

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامية سارة حازم، مقدمة جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، بمنح الفرصة كاملة لكريم طراف، مؤسس شركة هوا- سوا، لإلقاء كلمته خلال الجلسة.

وقالت الإعلامية سارة حازم، مقاطعة كريم طراف قبل أن ينهي كلمته، إنّ دور رئيس الجمهورية حان لإلقاء كلمته، ليرد عليها الرئيس قائلا: «إحنا ندي فرصة للضيف الموجود معانا، مينفعش طبعا».

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى، في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.

تقنية photo booth

وتستخدم المنصة لأول مرة تقنية تتيح للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث تُمنح نقاط عن كل مشاركة في فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية photo booth.