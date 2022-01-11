السيسي ينتقد التدخلات الخارجية في شؤون بعض بلدان الشرق الأوسط

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخلات الخارجية في شؤون بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا ذلك مخالفا لمبادئ حقوق الإنسان، وقال: «هو ده مش حق من حقوق الإنسان إنّنا منتدخلش في شؤون الدول عشان منخربهاش ونسيب المواطنين البسطاء يعانوا في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والصومال، ومصر كانت هتبقي من الدول دي».

نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي

ووجّه السيسي، خلال كلمته في جلسة «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، الشكر لكل من ساهم وهاجم مصر بمنتهى الشدة: «أنا بقول شكرا ليهم، وحسيت إن الخطاب قاسي جدا، لكن الواقع اللي موجود في مصر مش كده خالص، وده شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية».

وأضاف الرئيس، أنّ مصر التي يسكنها 100 مليون نسمة، كانت معرضة للخراب والدمار: «المفروض حد زيي في الوظيفة دي ميتكلمش كده، لكن لازم الشباب يشوفوا اللي حوالينا، وينتبهوا، ويكون في عقلية نقدية للكلام المطروح، يسمعوا بعقلهم ويشوفوا ويفرزوا العالم اللي حوالينا إحنا بقينا فين منه».

وتابع الرئيس: «الدول اللي بتكلم عليها حجم الضرر والخراب وحقوق الإنسان اللي استهلكت فيها قد إيه، أخشي إنّ التنافس السياسي والمصالح تأثر على الإجراءات اللي بتتم، وتضيع شعوب وتتخرب بلاد، وميبقاش ليها مستقبل لـ100 سنة قدام».

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.