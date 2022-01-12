عايشة عثمان: سعيدة بردود الفعل على مسلسل «المماليك» وأستعد لطرح أغانٍ

أعربت الفنانة التونسية عايشة عثمان عن سعادتها لنجاح دورها فى المسلسل الدرامي المماليك الذي يُعرض حاليا عبر إحدى القنوات التلفزيونية المصرية والتي تجسد فيه شخصية تحمل نفس اسمها، وتجسد فيه دور سكرتيرة لرجل أعمال شهير هو الفنان بيومي فؤاد، ثم تتزوجه بعد إلحاح شديد منه.

عايشة عثمان من أجمل 10 سيدات في تونس

وحصد أحد مشاهد عايشة مع بيومي فؤاد ما اقترب من 4 ملايين مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد مرور يومين فقط على عرض الحلقة، وأشاد الكثيرون بأداء عايشة، خاصة في هذا المشهد الذي اكتشف خلاله بيومي فؤاد خيانتها، وقام بالاعتداء عليها وضربها ضربا مبرحا، وتمكنت عايشة من تقديم الشخصية بأداء مبهر ومميز، برغم كونها شخصية صعبة جدا ومركبة، في أول تجاربها الحقيقية بالدراما، بعد مشاركتها الأولى كضيفة شرف رمضان الماضي بمسلسل «فارس بلا زواج».

عايشة تنتظر طرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة

وبالتزامن مع عرض مسلسل «المماليك» أعلنت منصة الصور والفيديوهات إنستجرام، أن عايشة عثمان ضمن أشهر 10 شخصيات تونسية في نسب المتابعة على الموقع خلال عام 2021، كما تستعد عايشة لطرح أغنيتين جديدتين خلال هذا الشهر بالتزامن مع عرض المسلسل.

وتقول عايشة عثمان في بيان: «سعيدة بردود الفعل التي تلقيتها حتى الآن على دوري في مسلسل المماليك، ولم أتوقع أن تحقق الشخصية هذا النجاح وتلقى قبول الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى للمسلسل»، وتضيف: «اجتهدت كثيرا في هذا العمل واشتغلت على الشخصية والأداء وكل التفاصيل لفترة طويلة من التجهيزات، وسعيدة بالمشاركة مع كوكبة من النجوم المميزين»، وأكدت عايشة أنها تستعد للمشاركة في أعمال درامية رمضانية ستعلن عنها خلال المرحلة المقبلة.

مسلسل «المماليك» يعرض يوميا على شاشة قناة «النهار» في تمام السابعة مساء، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، ويشارك في بطولتة نخبة من النجوم على رأسهم رانيا يوسف وبيومي فؤاد وفيدرا ومحمد سليمان وعايشة عثمان، وغيرهم.