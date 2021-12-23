مخرج مسلسل المماليك يكشف تفاصيل التعاقد مع رانيا يوسف: «بناتها السبب»

استقرت الشركة المنتجة لـ مسلسل «المماليك»، على عرضه في شهر يناير المقبل على شاشة قناه النهار، التي ستقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، بجانب كل من: محمد لطفي، رامي وحيد، بيومي فؤاد، محمد سليمان، فيدرا، نانسي صلاح، عمر حسن يوسف، كريم الأبنودي، ومن تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.

تفاصيل مسلسل المماليك

وعقد فريق عمل مسلسل المماليك مؤتمرًا صحفيًا؛ لكشف كواليس العمل وتفاصيله، ومن جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف إنها سعيدة بالعمل في المسلسل الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وأن السيناريو هو السبب في قبولها للعمل، مؤكدة أن دورها في المسلسل يوجد به العديد من الصعوبات.

وقال المؤلف هشام هلال، إن المسلسل يحتوي على 60 حلقة، وهذا كان سبب تحدٍ له كبيرا جدا، بينما يحمل العمل خطوط درامية.

تفاصيل التعاقد مع نجوم مسلسل المماليك

وعبر الفنان محمد لطفي عن سعادته البالغة، للعمل في المسلسل، وخصوصا أنه تعاون قبل ذلك مع المخرج حازم فودة في عدد من الأعمال الكثيرة أثناء عمله كمساعد مخرج.

وقال الفنان رامي وحيد، إنه يقدم شخصية ليس لها تصنيف، به جزء من الشر، وجزء من الطيبة، ويتمنى أن يعجب دوره الجمهور والنقاد، كما أعرب عن سعادته بالعمل مع الفنان محمد لطفي، «يجعل لوكيشين التصوير به جو من السعادة والبهجة».

وكشف المخرج حازم فودة عن كواليس تعاقده مع نجوم العمل قائلا: «ذهبت إلي منزل رانيا يوسف للتعاقد معها على المسلسل، ولكنها كانت تنتظر وصول بناتها من المطار، ولولا بناتها مكنتش هعرف أتعاقد معها، فمن أجل الجلوس معهما تعاقدت معايا لكي أرحل».

وعن كواليس تعاقده مع الفنان محمد لطفي قال حازم فودة: «تعاقدت مع محمد لطفي بطريقة كوميدية، كلمته في التليفون وبقترح عليه قالي أنا معاك يا حازم دون أي تفاصيل حتى مسألش مين الأبطال أو المسلسل عن إيه، خلاني أساله تاني وأقوله أنا بتلكم بجد قالي أنا معاك».