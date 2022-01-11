مشاركة من «ذوي الهمم» بمنتدى الشباب لـ«السيسي»: شكرا لأنك غيرت القانون من أجلنا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال، ومعرض أبناء سيناء، وتراثنا، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم، الذي يُقام في مدينة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة ما بين 10 يناير لـ 13 يناير، إذ التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من بائعات وعارضات من معرض «تراثنا».

مشاركة من ذوي الهمم تتحدث إلى الرئيس

وقالت العارضة موجهة حديثها إلى الرئيس: «في الأول عاوز أشكر حضرتك على كذا حاجة، كنت قابلت حضرتك قبل كده في معرض تراثنا، وحكيت لك مشكلة عن المرافق وقانون ذوي الإعاقة، حضرتك مش حليت المشكلة بس، حضرتك غيرت القانون كله، فألف ألف شكر بجد، أنت حليت المشكلة لينا كلنا».

جلسة محاكاة حول حقوق الإنسان

وعلى هامش المنتدى، تم عقد ورش تحضيرية لتدريب المشاركين في المحاكاة على مدار يومين كاملين على كل ما يخص مجلس حقوق الإنسان والقواعد الإجرائية داخل المجلس، وكيفية كتابة الكلمة الخاصة بكل ممثل دولة، والتقيد بالمدة الزمنية المخصصة له من رئيس الجلسة، فضلًا عن كيفية كتابة مسودة القرار والتصويت عليه.