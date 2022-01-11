مهندس مصري بجامعة «ووهان»: نناقش تحديات الأمن الغذائي والمائي

قال المهندس على حماد، مدرس مساعد قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة السويس، تخصص ميكانيكا، إنتاج وتصميم خطوط الإنتاج، إنه سافر للخارج لاستكمال دراسته، حيث يدرس حالياً دكتوراه بجامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين، لافتاً إلى أن مشاركته خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، هى المشاركة الثالثة له، كأحد المنظمين وعضو بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ولكن خلال النسخة الحالية من المنتدى، يشارك كعضو منظم بمنتدى شباب العالم بإحدى الفرق التنظيمية والمسئولة عن حركة الوفود من وإلى المنتدى.. وإلى نص الحوار:

مَن هو المهندس على حماد؟

- أنا مدرس مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية، جامعة السويس، تخصص ميكانيكا إنتاج وتصميم خطوط الإنتاج، وسافرت للخارج لاستكمال دراستى، وأدرس حالياً دكتوراه بجامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين.

هل هذه مشاركتك الأولى بمنتدى شباب العالم؟

- لا، لقد شاركت فى منتدى شباب العالم مرتين من قبل خلال النسخ الأولى له، كأحد المنظمين وعضو بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والمشاركة فى النسخة الرابعة من المنتدى، هى المشاركة الثالثة لى، وأشارك خلالها كعضو منظم، بإحدى الفرق التنظيمية والمسئولة عن حركة الوفود من وإلى المنتدى.

وماذا عن المحاور التى ترغب فى مناقشتها خلال فعاليات المنتدى؟

- من المقترح أن تتم مناقشة التجارب التنموية فى مواجهة الفقر، وكأحد المشاركين المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة، فهى تمثل إحدى أهم المبادرات العالمية التى تبنتها الدولة المصرية فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالقرى المصرية.

ما التوصيات التى تتوقع أن تتضمنها النسخة الحالية من المنتدى؟

- يجب النظر إلى مستقبل العمل وريادة الأعمال كأحد الأبعاد الواعدة فى خلق فرص عمل وفتح آفاق نحو الاستثمار وخاصة من الشباب، بجانب النظر إلى المسئولية الدولية فى إعادة الإعمار لمناطق الصراعات والتى تمثل زيادة الاهتمام الدولى للمناطق المنكوبة.

ماذا عن لقائك بوزيرة الهجرة قبل انطلاق فعاليات المنتدى فى نسخته الرابعة؟

- تم اللقاء مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، ومع مجموعة من الشباب المشاركين بالمنتدى، وخلال اللقاء تم التطرق لمجموعة من المحاور التى يناقشها المنتدى فى نسخته الرابعة، وتحديات ما بعد جائحة كورونا وقضايا الأمن المائى والمبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى يتم مناقشتها داخل ورش العمل التمهيدية.

على حماد: الشباب هم المستقبل.. والمصريون بالخارج لهم دور كبير فى نقل خبراتهم وتعريف العالم بالمبادرات الرئاسية

كيف ترى شباب المصريين بالخارج وأهمية مشاركتهم بالمنتدى؟

- الشباب هم المستقبل، وخاصة الشباب المصريين بالخارج، ودورهم كبير فى المشاركة فى منتدى شباب العالم، كى ينقلوا خبراتهم وأهداف المنتدى للخارج، للتعريف بمصر والمبادرات الرئاسية.

قضايا المنتدى

يتناول المنتدى بنسخته الرابعة التحولات فيما بعد جائحة كورونا، والمتطلبات الجديدة التى يواجهها العالم للتحول نحو عالم أكثر استقراراً، مثل الأمن الغذائى والأمن المائى وفرص ريادة الأعمال ودور الشباب فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية.