نائب سيناوي لـ«السيسي»: نعيش طفرة تنموية اقتصاديا وإنسانيا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال، ومعرضي «أبناء سيناء»، و«تراثنا»، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة بين 10 يناير لـ13 يناير، إذ استمع الرئيس للشيخ سالم أبو مراحيل، أحد كبار مشايخ شمال سيناء، وعضو مجلس النواب.

جهد كبير يُبذل من القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء

وقال أبو مراحيل للرئيس: «مشايخ القبائل كلها يا افندم برجالها وحريمها بيرحبوا بسيادتك، يارب إن شاء الله تكون بخير، وكل سنة وحضرتك طيب، إحنا كلنا بنشكر سيادتك على المشاريع والطفرة التنموية الكبيرة اللي حدثت في سيناء، سيناء بقت آمنة، وجمعت كل القبائل، وفيها مصانع زي مصنع الرخام، وطرق جديدة، وهناك جهد كبير يُبذل من القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية».

فرص عمل لأسر الشهداء ونهوض بالتعليم والصحة والنقل

وتابع الشيخ سالم أبو مراحيل لرئيس الجمهورية : «فيه تطوير اقتصادي وفيه تطوير إنساني في منطقة سيناء، بنشكر حضرتك على توفير فرص عمل لكل أسرة شهيد، وإن شاء الله ننمى بلدنا واحنا إيدنا في إيد بعض، وتحيا مصر، مجمع مصانع الرخام اللي في سيناء يوفر 600 فرصة عمل بشكل مباشر، بنشكرك باسم أهالي سيناء على اهتمامك بنا، وعلى كل اللي بتقدمهولنا في التعليم والصحة والاسكان والنقل».