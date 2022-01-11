سيناوية لـ«السيسي»: عاوزين المرأة البدوية توصل للعالمية.. والرئيس: «فكروا وأنا معاكم»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال، ومعرضى «أبناء سيناء»، و«تراثنا»، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة ما بين 10 يناير لـ 13 يناير، إذ استمع الرئيس السيسي، لإحدى السيدات التي تعمل في الحرف اليدوية، ومازح سيدة تعمل على إنتاج خبز بدوي، عن طريقة آلة مطحنة، وقال ضاحكًا أثناء مروره بها: « فين العيش طيب».

الرئيس السيسي يطمئن على تسويق المنتجات اليدوية

وقالت السيدة البدوية للرئيس السيسي: «سعداء جدًا إننا نكون اليوم في منتدى شباب العالم، وإحنا في شمال سيناء بنحبك ونقدرك، وياريت حضرتك تنورنا هناك»، ورد الرئيس السيسي: « إن شاء الله .. طمنوني التسويق ماشي كويس؟ صحيح»، فردت عليه: « أه .. ماشي كويس، حضرتك الأب الروحي لينا».

سيدة بدوية لـ«الرئيس»: «عاوزين نواكب العالمية»

وطلبت السيدة البدوية من الرئيس السيسي العمل على تأهيل وتدريب وتشغيل السيدات البدويات في الحرف اليدوية والتطريز، وكان رد الرئيس: « فكري وقولي عاوزه إيه وأنا معاكي»، فقالت له السيدة «فيه ناس مننا بتعمل منتجات تحفة، وعاوزين نواكب العالمية عشان يبقى لينا سوق بره». وأكمل السيسي حديثه للسيدة قائلا: « قولولي عاوزين واحد أو أثنين أو ثلاثة وأنا معاكم، انتي عاوزه العالمية وأنا عاوز كده».

فتيات بدويات يستقبلن السيسي بأغنية ترحيب

وشكر السيسي أول فتاة بدوية تدخل الجامعة البريطانية للعلوم السياسية، وأخرى تدرس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعزفت الفتيات البدويات على آلة موسيقية تراثية أغنية ترحيب بالرئيس، وهو ما أثنى عليه الرئيس بالقول: « متشكرين»، وسمح لهن الرئيس بالتقاط صور تذكارية معه.