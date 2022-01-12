«الوطن» داخل «عنبر 6» في مجزر البساتين.. هنا تُذبح الخنازير (صور)

«عنبر 6 في مجزر البساتين».. مكان منفصل داخل المجزر الموجود جنوب القاهرة، مهمته محددة وهو «ذبح وختم الخنازير»، يضم داخل جنباته أطباء وعمال وجزارين متخصصين في التعامل مع «الخنازير» فقط، منعزلين في عملهم عن باقي العنابر، متخذين ما يكفي من احتياطات لإتمام عملهم بأقصى درجات الحيطة والحذر قبل وبعد الذبح، تفاديا لأي أمراض قد تصيبهم والتي قد تصل إلى العمى.

داخل المجزر المخصص لذبح الخنازير، رصدت «الوطن» خطوات الذبح الرسمية، فالخنزير لا يُذبح كما هو الحال في حيوانات أخرى، وله طقوس معينة بسبب عدم امتلاكه «رقبة»، فأولا وقبل أي شيء يُترك الخنزير في حظيرة أمام العنبر، ويتم رشه بالمياه لتنظيفه من أي شوائب عالقة في جسده، ثم يتم وخزه في القلب بسكين على يد جزار محترف ويُترك حتى ينزف دمه كاملا، ويُعامل كـ«الدجاج» بعد الذبح، حيث يوضع في مياه ساخنة ثم يوضع داخل ماكينة لتنظيف الجلد تماما.

ذبح آمن للخنازير

يضع مجزر البساتين رقابة شديدة على عنبر ذبح الخنازير، حسب ما أكد الدكتور صبري زينهم، وكيل مديرية الطب البيطري في محافظة القاهرة، للتأكد من إتمام عملية الذبح بأمان، وضمان عدم إصابة أي من المتعاملين مع الحيوان بأي أمراض: «لما بنتأكد إن الخنزير مفيهوش أي مرض، بتبدأ عملية الذبح، وبعد كده اللحوم بتاخدها مصانع محددة شغالة في منتجات الخنازير، ودي معروفة للكل».

مراحل ذبح الخنزير

تمرّ عملية الذبح بالعديد من المراحل، فالمجزر يستقبل نحو 300 رأس يوميا في الأيام العادية، وقبل أعياد الإخوة المسيحيين يزيد الإقبال على الذبح، يقول الدكتور مصطفى رمضان، مدير المجزر الآلي في البساتين، أنّه بعد إتمام عملية الذبح، يتم نزع الشعر من الجلد دون أي تأثير على لحم الجنزير، ثم يتم فتح البطن والتخلص من الأحشاء نهائيا وحرقها داخل المجزر منعا لاستغلالها من قبل البعض.

معمل خاص لفحص عينات الخنزير

بعد إتمام الذبح، يبدأ الطبيب المختص أخذ عينة من اللحوم المذبوحة وفحصها بواسطة جهاز أشبه بـ«الميكروسكوب»، للتأكد من سلامة لحم الخنزير من أي أمراض، يقول مدير المجزر الآلي في البساتين لـ«الوطن»: «بنتأكد إن الخنزير معندهوش سلّ أو تريكينيلا أو ديدان شريطية، وبنحط علامات ترقيم على الرؤوس المذبوحة في العنبر، ولو اكتشفنا أي إصابات بنحرق اللحم فورا جوا المجزر».

مخاطر ذبح الخنزير خارج المجزر

«لا مجال لغش الخنزير».. حسب ما أكد الدكتور رمضان، فالمجزر يضع أختام على اللحم قبل خروجه لمصانع معينة تعمل في هذا النوع من اللحوم، وبالتالي فلا مجال لغشه، كما حذّر من ذبح الخنازير خارج المجزر، لما قد تتسبب به من أمراض قد تنتقل للإنسان وتُصيبه بالعمى: «الذبح مستمر طول الوقت، لكن في فترة انتشا إنفلونزا الخنازير في أبريل 2014 وقفنا شغل عشان نحافظ على صحة الناس».

«يبدأ العمل في المجزر منذ ساعة مبكرة، ويتم الإشراف البيطري على الخنزير بداية من دخول المجزر وحتى خروجه في شكل لحوم، وإعدام أي حالة مصابة بأي مرض».. قال الدكتور سامح لطيف، رئيس خط 6 في البساتين.

سعر لحوم الخنزير

منذ 50 عاما، يعمل جميل إسرائيل «جزار خنازير»، يقول إنّ سعرها كان يبدأ من 15 جنيها، واليوم وصل لـ50 جنيها، وبعض أجزاء الذبيحة يصل سعرها لـ110 جنيهات: «الطن كان بـ7 آلاف جنيه ووصل لـ50 ألف، والخنزير بيدخل في 12 منتج معروفين ومكتوب عليهم».