مدير مجزر البساتين للمواطنين: «تعالوا ادبحوا هنا وخلوا الشوارع نظيفة»

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير الإدارة العامة لمجزر البساتين، إن المجزر شهد تنظيف وتطهير كل العنابر بعد الانتهاء من عمليات الذبح والتخلص من المخلفات واستمرار العمل حتى فترة متأخرة من الليل، موضحًا: «بداية من الساعة الـ12 في منتصف الليل كان الإقبال كبيرا علينا، وبعد أداء صلاة العيد مباشرة فتحنا الأبواب وتشغيل المياه وبداية عمليات الذبح».

وأضاف «رمضان»، خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد جومانا ماهر: «لدينا طبيب يحدد صلاحية اللحم، وفي الأيام العادية يقف دورنا على الكشف بعد الذبح، لكن في أيام عيد الأضحى نقوم بعملية التشفية وفصل العظام عن اللحوم وتعبئتها في أكياس».

«رمضان»: لازم نحافظ على نظافة الشوارع

وتابع مدير الإدارة العامة لمجزر البساتين: «بنقول للناس تعالوا اذبحوا هنا لأن المخزن مفتوح حتى يكون مظهر الشوارع جميلا وأن نتجنب التلوث حتى يستمتع المواطنون بالعيد بعد تناول اللحوم».

وأردف الدكتور مصطفى رمضان مدير الإدارة العامة لمجزر البساتين: «المجزر به 4 صالات، وهناك 6 خطوط في الناحية المقابلة بالمجزر الألماني، أما نحن فقد بدأنا باستخدام 3 صالات، وفي الصالة التي نقف فيها فإن عدد المذبوحات البقري والجاموسي كبير جدا، أما الضأني فهو قليل جدا، لكن أعداده كبيرة في الناحية المقابلة».