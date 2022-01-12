طارق الإبياري: فخور بمنتدى شباب العالم.. والفن ليس له لغة محددة

قال الفنان طارق الإبياري، إنه يشارك للمرة الأولى في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، «كنت بتابع النسخ اللي فاتت، ونفسي كنت أحضر، في شهر نوفمبر الماضي شوفت بوست عن فتح باب التسجيل للمنتدى، وقلت يارب نفسي أطلع، وسبحان الله ربنا كرمني، وبدرجة سفير كمان».

حضور المنتدى كانت أمنيتي والحمد لله اتحققت

وأضاف «الإبياري» خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، يقدمه الإعلامي رامي رضوان، في شرم الشيخ، اليوم، «أنا متشرف وفخور بتواجدي في المنتدى، طلعنا علم مصر على الموبايل، وبنتنطط في الاحتفال من كتر ما احنا مبسوطين وفخورين ومبهورين.. إيه الجمال دة والتكنولوجيا والشياكة والتفكير الحديث، والاهتمام بالشباب أوي، وفعلا فيه حاجة محترمة بتتقدم».

وعبر عن إعجابه بمسرحية «كنا واحد»، التي جرى عرضها في مسرح شباب العالم، قائلا: «العرض حاجة تشرف، وبتشرف إن فيه محطة من محطات حياتي اسمها خالد جلال، خلى الفن ملهوش لغة، كل اللغات في العرض دة بيتكلموا كلهم بنفس العرض، وأنت مش فاهم، بس عارف هو بيتكلم عن إيه، ضحكنا عيطنا سقفنا وكنا فخورين».

وتابع: «بعد العرض كان ممكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكتفي بالتصفيق لهم، لكنه حرص على الإشادة بهم، الإشادة دي كانت بالنسبة للشباب المشارك في المسرحية، كبيرة أوي وفرقت معاهم أوي، وهما يستحقوا».

استفدت من كل حد في المنتدى.. العالم متجمع عندنا

ووجه رسالة للشباب الذي لم يحضر المنتدى، قائلا: «سجلوا وياريت تيجوا، أنا بستفيد من كل حد، وبتعلم منه حاجة، وهتشوف حاجات من العالم مش هتشوفها في أي مكان إلا هنا، العالم متجمع عندك».

ولفت إلى أنه أعجبته إحدى الجمل التي عرضت في افتتاح فعاليات المنتدى، وهي «فكر إيجابي وخلي المسحة سلبي»، وهذا ما خرجنا به في جائحة كورونا.

وأوضح أنه زار الجناح المصري في إكسبو دبي 2020، «إيه الجمال اللي عاملينه بره دة، الجناح المصري كان عليه زحمة وحاجة تشرف، الواحد بيتشرف إنه مصري».