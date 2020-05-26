طارق الإبياري: جهزت دور رفاعة فلانتينو قبل التصوير بفترة لصعوبته

تحدث الفنان طارق الإيباري عن مشاركته في دور "رفاعة فلانتينو" ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام.

وقال الإبياري خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" إن السيناريست أيمن بهجت قمر كتب الدور بشكل جيد، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتعامل معه، والمرة الثانية للتعامل مع المخرج رامي إمام.

وأكد الإبياري على صعوبة الدور، خاصة وأنه يقدم دور شاب يعاني من متلازمة معينة وقام بدراسة هذه الحالة النادرة بشكل جيد، وقام بالتحضير والاستعداد للدور من فترة طويلة قبل بدء التصوير.

وأثنى الإبياري على العمل مع الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أنه مدرسة يستفيد منها كل من يتعامل معه، وكان يتعامل مع الجميع بشكل أبوي لكسر الرهبة من التعامل معه.