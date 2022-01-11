محافظ جنوب سيناء: إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء قبل استضافتها قمة المناخ 2022

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنَّ مدينة شرم الشيخ ستصبح مدينة خضراء بالكامل قبل مؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في نهاية عام 2022، فستكون مدينة صديقة للبيئة بشكل كامل.

التعاقد من إحدى كبريات شركات النظافة

أضاف «فودة»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، في حلقة خاصة من شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم ويتابع ملف التغير المناخي وتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بحيث لا يكون هناك انبعاثات كربون أو تلوث في المحافظة.

وأشار إلى أن وزيرة البيئة زارت مصنعًا لتدوير المخلفات والدفن الجديد بالمحافظة، للتأكد من عدم حدوث انبعاثات وتلوثات من تدوير المخلفات.

وكشف عن أنه سيتم التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لأعمال نظافة شوارع شرم الشيخ، استعدادا لقمة المناخ، من خلال طرح كراسة شروط، متابعا: «الجمال ده والنضافة دي في المدينة جهود 50 عاملا فقط».

افتتاح المبنى الجديد لمدينة شرم الشيخ مايو المقبل

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه جرى تطوير شبكة الطرق بشكل كبير في مدينة شرم الشيخ، والانتهاء من الطريق الدائري بشرم الشيخ الذي يحتوي على 5 حارات في كل اتجاه، وكوبريين ثابتين، كما جرى الانتهاء من الطريق الأوسطي الذي يحتوي على 3 حارات في كل اتجاه وكوبريين اثنين.

وأفاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أنه جار عمل مبنى جديد لمدينة شرم الشيخ، سيكون ذكيا ورقميا، وسيجرى افتتاحه في مايو المقبل، «لازم نطور نفسنا، وأنا مش ساكت، احنا بنطور نفسنا للحظة دي، ولو كنا بدأنا فيه دلوقتي كان هياخد سنين».