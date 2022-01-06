«البحوث الفلكية» يعلن موعد شهر رمضان 2022

ينتظر مختلف المسلمين حلول شهر رمضان الكريم، الذي تفصلنا عنه شهور قليلة، وبدأ الجميع يتسائلون عن موعد شهر رمضان 2022، لذا تستعرض «الوطن» موعد استطلاع هلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى موعد أول أيام شهر رمضان 2022، وذلك حسبما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

«البحوث الفلكية»: استطلاع هلال شهر رمضان أول أبريل

قال الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022 سوف يكون يوم الجمعة الموافق يوم 1 من شهر أبريل المقبل.

موعد شهر رمضان 2022

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن أول أيام شهر رمضان الكريم هو يوم السبت الموافق 2 من شهر أبريل المقبل، وأكد «القاضي» على أن الموعد يتم تحديده من خلال الحسابات الفلكية التي يُعدها المعهد عن طريق كل من الدراسات والأبحاث العلمية.

كيفية استطلاع معهد البحوث الفلكية لأهلة الشهور الهجرية

وتابع «جاد» أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يستطلع أهلة الشهور الهجرية في عدد من الأماكن الموجودة على حدود المحافظات، وتحديداً الأماكن البعيدة عن كل من الازدحام والضوضاء والمدن والمصانع والأضواء ومصافي البترول.

وأوضح رئيس معهد البحوث الفلكية، أن تلك الأماكن تكون بعيدة للغاية وأيضاً أعلى قمم الجبال، على سبيل المثال محطات الرؤية في القطامية، أو أعلى جبال سانت كاترين أو في محافظة الوادي الجديد أو على الحدود.

وفي سياق متصل، كان الدكتور جاد القاضي، قد أوضح أن يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر فبراير المقبل سوف يكون غرة شهر رجب 1443 هجرياً، وذلك طبقاً للحسابات الفلكية التي يُعدها المعهد.