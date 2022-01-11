البحوث الفلكية تكشف مواعيد الانقلاب الصيفي 2022

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية قدرها 23 درجة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، توقيت الفصول الفلكية الأربعة، وهي الانقلاب الشتوي والاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي، لافتا إلى أن جميع الحسابات تمت وفقاً للدراسات الفلكية.

الانقلاب الشتوي

بدأ يوم 22 من شهر ديسمبر الماضي، حيث تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ماعدا مدار الجدي، حيث يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، ويكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

** أسباب انخفاض حرارة الشتاء :

- سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض وميلها حد أقصى عن العمودي على سطح الأرض

- طول الليل وقصرالنهار، حيث النهار القصير يعني وجود فرصة أقل لاكتساب الطاقة الحرارية من الشمس يعني وقتاً أطول لفقدان الطاقة إلى الفضاء الخارجي بفعل إشعاع الأرض .

** الاعتدال الربيعي :

- 21 مارس المقبل هو الاعتدال الربيعي لكوكب الأرض، حيث يتساوى طوال الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة بمختلف أماكن سطح الأرض.

** الانقلاب الصيفي :

- يكون الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو المقبل

** الاعتدال الخريفي :

- يكون 21 سبتمبر يوم الاعتدال الخريفي