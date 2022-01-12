أين ذهبت الطائرات الأفغانية التي تدعو حركة طالبان لإعادتها لأفغانستان؟

بعد نحو خمسة أشهر من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، دعا وزير الدفاع بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، محمد يعقوب، الدول التي لديها طائرات ومروحيات حربية أفغانية، إلى إعادتها إلى بلاده، وهو ما أثار تساؤلات عن هذه الطائرات والدول التي هربت إليها؟

وعبر صفحتها الرسمية في تويتر، نقلت الحركة عن وزير الدفاع قوله، أمس الثلاثاء، خلال مراسم استعراض للطائرات التابعة للسلاح الجوي: ووجه وزير الدفاع كلامه إلى الدول التي لديها طائرات مروحية تابعة لسلاح الجو على أراضيها، قائلا: نطلب بكل احترام من جميع الدول التي لديها مروحيات وطائرات عسكرية أفغانية تسهيل عودتها إلى أفغانستان.

وأضاف وزير الدفاع في حكومة طالبان مؤكدا على أهميه كلامه: لا يمكن لدولة أن تعتمد على نفسها بدون امتلاكها قوة جوية قوية، لذلك نحن ملتزمون ببناء قوة جوية قوية في البلاد.

مروحيات وطائرات عسكرية فرت للدول المجاورة لأفغانستان

ونقلت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، عن وزير دفاع طالبان محمد يعقوب، تسميته لدولتين تحديدا، هما طاجيكستان وأوزبكستان، حيث أشارت إلى أنه طلب منهما تسهيل عودة طائرات الهليكوبتر والطائرات العسكرية الأفغانية.

ولفتت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، في تقرير لها، إلى أن عشرات الطيارين العسكريين قد فروا على متن مروحيات وطائرات إلى البلدان المجاورة، في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس الماضي، إلا أنها لم تشر إلى أي هذه الدول المجاورة بالاسم.

وأشارت إلى ما ذكرته تقارير إعلامية بأنه تم نقل الطيارين الأفغان بمساعدة الولايات المتحدة إلى دول ثالثة، لكن مصير المروحيات والطائرات التي خرجت من أفغانستان لا يزال غير معروف.

وتحيط بأفغانستان خمس دول، هي باكستان، وإيران، وتركمنستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، لكن تعلن لم سوى دولة واحدة من هذه الدول بشكل رسمي عن وصول ووجود طائرات أفغانية بها، وهي أوزبكستان، حسبما أعلن المدعي العام في أوزبكستان.

أوزبكستان.. الدولة الوحيدة التي تعترف بوجود طائرات أفغانية بها

فبينما كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان، في أغسطس الماضي، أعلن المدعي العام في أوزبكستان أن بلاده أجبرت 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية، على الهبوط، بعدما عبرت الحدود، وعلى متنها 585 جنديا.

وفي رسالة عبر تطبيق تلجرام قال المدعي العام: إن هذه الطائرات عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان في شكل غير قانوني، وتم إجبارها على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب.