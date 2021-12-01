اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين طالبان وحرس الحدود الإيراني

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين مقاتلي حركة طالبان وعناصر حرس الحدود الإيراني، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

اشتباكات على الحدود الأفغانية الإيرانية

وأكدت وكالة «Aamaj News» الأفغانية، اندلاع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين مقاتلي حركة طالبان، وعناصر حرس الحدود الإيراني.

وأشارت الوكالة إلى أن مواجهات مسلحة مكثفة تدور في قضاء كونغ بمحافظة نيمروز شمال أفغانستان، وطالبت حركة طالبان، السكان المحليين بمغادرة منازلهم.

محاربة إيران بأسلحة الأمريكان

وأضافت الوكالة، أن الحركة تجر حاليا عربات مصفحة، وتشمل العربات التي تركتها القوات الأمريكية بأفغانستان، بينما يستخدم الجانبان أسلحة خفيفة وثقيلة، بما في ذلك منظومات مدفعية.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مقاتلي طالبان سيطروا على عدة نقاط تفتيش لحرس الحدود الإيراني، كما نشرت مقاطع فيديو قالت إنها توثق الاشتباكات، فيما لم يتم حتى الآن تحديد أسباب النزاع.