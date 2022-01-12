«جثة في الحمام ومليون جنيه».. كشف غموض اختفاء أجنبي لمدة أسبوع

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف غموض اختفاء مقيم أجنبي منذ أسبوع، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المذكور متغيب عن العمل منذ أسبوع وهاتفه مغلق وأنه شوهد في حالة إعياء من جيرانه بالشارع، قبل العثور عليه متوفى داخل مرحاض شقته.

العثور على مبلغ مالي يتجاوز المليون جنيه داخل شقة الأجنبي المتوفى

وأضافت التحقيقات أن قوة من قسم شرطة الجيزة، يقودها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم مصطفى عبدالله رئيس المباحث، توجهت إلى مسكن المذكور بعد استصدار إذن النيابة، وكسروا الباب وعثروا على المقيم الأجنبي داخل المرحاض يرتدي بدلة، متوفى، دون إصابات، وبتفتيش الشقة عُثر على كل متعلقاته، ومبلغ مالي يتجاوز المليون جنيه، حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

هاتفه مغلق منذ أسبوع

البداية كانت بلاغ لقسم شرطة الجيزة بتغيب المقيم الأجنبي منذ أسبوع، وأن هاتفه المحمول مغلق، تعاملت قوة من شرطة الجيزة مع البلاغ وتوجهت على الفور الى منزل الأجنبي، وبكسر باب الشقة عُثر عليه متوفى في المرحاض، بتفتيش الشقة عثر على كل متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ يتجاوز المليون جنيه.