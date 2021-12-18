وزارة الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتعريف بمخاطر المخدرات

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة ظاهرة انتشار المواد المخدرة بعقد عدة لقاءات مع طلاب المدارس لحثهم على الابتعاد عن المخدرات لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقي بظلالها على المجتمع وتجهض طموحات شبابه.

لقاءات مع طلاب المدارس للتعريف بمخاطر المخدرات

وعقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عدة لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتي «الإعدادية - الثانوية» للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة

تحذير الطلاب من المواد المخدرة وخطورتها

وشددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في لقاءاتها على المواد المخدرة المستحدثة وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق استقطابهم لتعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

يأتي ذلك في إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسانًا من العاملين بأوساط التربية والتعليم.