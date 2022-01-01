خطوات تسجيل بيانات شقتك في وزارة الداخلية.. أهمها إنشاء حساب «صور»

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين العديد من الخدمات المميكنة التي يمكن استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر أو حتى الهاتف الذكي من أي مكان، وذلك للحد من الازدحام في المكاتب الحكومية لتقليل انتشار فيروس كورونا، ومن الخدمات التي تقدمها هي إمكانية تسجيل الوحدات السكنية والعقارات والأراضي المؤجرة بقاعدة بيانات الداخلية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية، خطوات تسجيل بيانات العقارات والأراضي المؤجرة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، وفق الموقع الرسمي للوزارة في السطور التالية.

التسجيل في موقع وزارة الداخلية

ويمكن الاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة التي يقدمها موقع وزارة الداخلية من خلال تسجيل مستخدم جديد، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية، والضغط على مستخدم جديد.

- اختيار إنشاء حساب جديد.

- سيتطلب الأمر إدخال بعض البيانات الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي للمتقدم، والتي تشمل رقم بطاقة الرقم القومي، والاسم الرباعي، ورقم المصنع، ورقم الهاتف الذكي.

- بعد إكمال الخطوات سيتم إرسال رسالة قصيرة تحتوي على رقم تأكيدي، قم بإدخاله، ليتم تسجيل الدخول للموقع والاستفادة من خدمات الوزارة.

خطوات تسجيل بيانات العقارات في وزارة الداخلية

ويعتبر تسجيل بيانات العقارات والأراضي المؤجرة بقاعدة بيانات الداخلية، يحميك من الوقوع في أي مخالفة، كما أنها تضمن حقك في الأملاك.

- بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية، واختيار خدمة تسجيل بيانات العقارات والأراضي المؤجرة، سيطلب منك إدخال بيانات العقار، بداية من نوعه، ورقم الشقة، والدور، بجانب بيانات المنطقة التي يقع فيها العقار أو الأرض بالتفصيل.

- وفي النهاية تضغط على «حفظ»، وبذلك تكون قمت بتسجيل بيانات العقار.

خدمات يقدمها موقع وزارة الداخلية

يقدم موقع وزارة الداخلية، عددا من الخدمات منها ما يخص الأحوال المدنية والتي تشمل: «بطاقة الرقم القومي، قيد عائلي مميكن، قيد فردي، وثيقة الزواج وثيقة الطلاق، قيد الوفاة، وثيقة الميلاد».