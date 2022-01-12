شروط ومعايير اختيار الأم المثالية للموظفات ببني سويف.. 9 أوراق مطلوبة

أعلنت وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة بني سويف، تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات، تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأوضحت شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، أن المسابقة يتم تنظيمها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبالتعاون بين محافظة بني سويف ووزارة التنمية المحلية، بهدف تعظيم دور الأم العاملة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية آخرين، تتولى فحص ملفات المتقدمات لاختيار الفائزات من بينهن طبقاً لمعايير محددة وبحسب الشروط المقررة للتقديم في المسابقة وهي على النحو التالي:

شروط اختيار الأم المثالية 2022 في بني سويف

1 ــ أن تكون المرشحة إحدى العاملات بديوان عام المحافظة، أو الوحدات المحلية التابعة، أو مديريات الخدمات

2 ـــ ألا يقل السن عن 50 سنة.

3 ــ ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، وتُستثنى من ذلك العاملات بالوحدات المحلية والقروية بـ4 أبناء فقط.

4 ـــ أن تكون الأم قد أدت رسالتها تجاه أبنائها.

5 ــ استطاعت تشجيع أبنائها في الحصول على فرص عمل أو دراسات عليا.

6ــ في حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها استطاعت دمجه بالمجتمع.

الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأم المثالية ببني سويف

1 ــ طلب باسم السيد السكرتير العام للمحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه الاسم، ومكان العمل، وطبيعة الوظيفة، ومحل الإقامة، ورقم التليفون، وتُسرد في الطلب قصة كفاحها.

2 ــ صورة بطاقة الرقم القومي.

3 ــ صور من شهادات ميلاد الأبناء.

4 ــ إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج.

5 ــ إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة عملها.

6ــ بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل.

7 ــ صورتان شخصيتان حديثتان للمتقدمة.

8 ــ صورة من شهادة التأهيل في حال كانت الأم من ذوات الإعاقة، أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة.

9 ــ إقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات.

مواعيد التقدم لمسابقة الأم المثالية من موظفات الحكومة ببني سويف

ومن المقرر أن يتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها بمكتب وحدة شؤون المراة الدور الثاني، بديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث يبدأ تلقى الطلبات اعتباراً من السبت 15 يناير الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، وسيتم الإعلان عن الفائزات في 10 مارس المقبل، على أن يتم تكريم الأمهات الفائزات خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس2022 والاحتفال بعيد الأسرة 21 مارس.