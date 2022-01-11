محافظ بني سويف يوجه بسرعة حل شكاوى ومطالب المواطنين

استمع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لشكاوى ومطالب بعض المواطنين أثناء جولته اليوم التفقدية بمركز الفشن، موجها مكتبه بتسجيل بياناتهم الشخصية وأرقام تليفوناتهم للتواصل معهم،حتى يتم بحث شكواهم مع المعنيين وتوفير الحلول والبدائل، موجها رئيس مدينة الفشن بالتواصل معهم وإيجاد الحلول المتاحة في إطار القانون.

وتنوعت المطالب ما بين مطالب عامة وأخرى شخصية تتماس مع احتياجاتهم الأساسية ،حيث أكد المحافظ على أهمية القرب والتلاحم مع المواطنين ،مع الإعلام عن مواقع استقبال الشكاوى سواء بمقرات الوحدات المحلية أو البوابات الإليكترونية التي توفرها الحكومة ، مع سرعة التعامل الفعال معها ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن

هذا وقد اعتاد محافظ بني سويف على اصطحاب مسؤولي المتابعة الميدانية بمكتبه خلال جولاته الميدانية، وذلك لتسجيل شكاوى المواطنين والتوجيه بالحلول لبعضها أثناء الجولة،خاصة مع موجود المسؤولين التنفيذيين الذين يرافقون المحافظ خلال الجولة، والبعض الأخر يأمر ببحثه والتواصل مع المواطنين، وذلك بجانب حرصه على عقد اللقاء المفتوح مع المواطنين أكثر من مرة أسبوعيا، وتكليفه لرؤساء الوحدات المحلية بعقد اللقاءات المفتوحة مع المواطنين، بجانب تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية التي يكلفها المحافظ ببحث المشكلات الطارئة أوالشكاوى العاجلة ميدانيا لسرعة التعامل معها،فضلا عن النوافذ الإليكترونية التي توفرها المحافظة لهذا الغرض

يذكر أن المحافظ قد قام اليوم بجولة تفقدية لمركز الفشن ضمن برنامجه الميداني لتفقد مستوى الخدمات والمرافق ونسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية،حيث شملت الجولة اليوم تفقد مستوى الأداء التنفيذي بالمركز التكنولوجي المطور بالفشن ، وكذا مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة للتطعيم بلقاح كورونا ، ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا ، ورافقه كل من : النائب طه الناظر ، والنائبة عبير جمال عضوا مجلس النواب، ورئيس المدينة حمادة راضي، ووكيل وزارة الصحة محمد يوسف عبد الخالق ومدير عام الشباب والرياضة مصطفى إبراهيم