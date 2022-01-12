«الصحة» تحذر: التدخين يسبب 4 أنواع من السرطان و«الشيشة» ضررها أكبر

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من خطورة التدخين والأمراض الناتجة عنه، من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في إطار دورها التوعوي وخطط الحد من مسببات الأمراض بمختلف أنحا الجمهورية.

وكشفت الدكتورة ريهام الإمام، نائب مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية بالوزارة، أنّ التدخين لا تقتصر أخطاره على مرض سرطان الرئة فقط، بل يتسبب في إصابة المدخن بثلاثة أنواع أخرى من السرطان «الفم، اللثة، والمثانة»، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، والإنسداد الرئوي المزمن الذي يقلل من طاقة وكفاءة عمل الرئة ويؤثر على قدرة الإنسان في ممارسة أنشطته اليومية.

الأمراض المزمنة التي تصيب الإنسان ناتجة عن التدخين

وأضافت «الإمام»، على الصفحة الرسمية للوزارة، أنّ الأبحاث والدراسات الطبية أكدت أنّ معظم الأمراض المزمنة والخطيرة التي تصيب الإنسان ناتجة عن التدخين «السجائر أو الشيشة».

تدخين الشيشة ظاهرة منتشرة بمنطقة الشرق الأوسط فقط

وأشارت إلى أنّ تدخين الشيشة ظاهرة منتشرة بمنطقة الشرق الأوسط فقط، ونادرة جدا في أوربا وأمريكا، لافتة إلى أن تراجع تلك العادة في الغرب نتج عنه ندرة في الأبحاث العلمية الخاصة بالكشف عن الأمرض التي تسببها «الشيشة».

وأكدت أنّ الأدخنة الناتجة عن احتراق النيكوتين في «الشيشية»، ضرره أكبر من تدخين «السجائر»، فضلا عن جلوس مدخن «الشيشة»، في مكان يضم كثير من المدخنين الآخرين، وبالتالي فإن ضررها أكبر من تدخين السجائر التقليدية أو الإليكترونية، مشيرة إلى أنّ تدخين الشيشية في المنزل لا يقلل من خطورتها، لأنّ الأساس في الضرر هو كمية السموم التي تؤثر على الجهاز التنفسي وجميع أجهزة الجسم.

ودشنت وزارة الصحة خطًا ساخنًا لمساعدة المواطنين على الإقلاع عن التدخين، رقم 18605، مع التنبيه على ضرورة التوقف الفوري عن التدخين لتحمي نفسك من أضراره الخطيرة .