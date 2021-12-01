تحذيرات من التدخين الإلكتروني: يؤدي لالتهابات في الرئة أسرع من العادي

حذر الدكتور أحمد البرشاوي، أستاذ الأمراض الصدرية والعناية المركزة بجامعة كالفورنيا، من السجائر الإلكترونية والتدخين الإلكتروني، مشددًا خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، على أن السجائر الإلكترونية، أكثر ضررًا من السجائر العادية.

التحذيرات التي أطلقها البرشاوي نرصدها لكم كما يلي:

1- السجائر الإلكترونية تؤدي لنفس النتيجة التي تؤدي لها السجائر العادية وربما في وقت أسرع.

2- اكتشاف بعض الحالات التي تأثرت الرئة فيها بالتدخين الإلكتروني وأصبحت أشبه برئة مدخنين منذ زمن طويل رغم أن التدخين الإلكتروني ظاهرة حديثة.

3- السجائر الإلكترونية فيها سموم والتركيبة التي يتم تصنيعها بها فيها معادن وأجزاء معادن أثرها غير مدروس بالكامل.

4- السجائر العادية في أوقات نادرة تؤدي لالتهابات شديدة في الرئة بدرجة محدودة لكن السجائر الإلكترونية تؤدي لهذه الالتهابات بشكل أسرع.

5- السجائر الإلكترونية تؤذي مراكز التنفس في الخلايا الموجودة بالرئة.

6- السجائر الإلكترونية في بعض النواحي أقل ضررًا والناحية الخطيرة «هي الناحية اللي منعرفهاش وفيها حاجات لسه منعرفهاش» والسجائر التقليدية ضررها تراكمي بمعنى إن المريض الذي يدخن منذ 5 سنوات لديه ضرر أقل ممن يدخن منذ 10 سنوات.

7- نصيحة لكل مدخن «لازم تستنفذ إجراءات وجهد التوقف عن التدخين والمتوسط الأمريكي للإنسان الناجح في التوقف عن التدخين هو 8 محاولات».

8- لا يصح اللجوء للسجائر الإلكترونية لتبطيل السجائر التقليدية «لو بتدخن وعايز تبطل قلل من السجاير ولا تلجأ للسجاير الإلكترونية».