10 طرق لتقليل الكوليسترول الضار بالجسم بدون أدوية.. منها عدم التدخين

الكوليسترول هو مركب موجود في كل جميع خلايا الجسم، ووظيفته بناء خلايا جديدة، ويقوم الكبد بتصنيع معظم احتياجات الجسم من هذا المركب، والذي ينقسم إلى كوليسترول نافع «HDL» والذي يحمي من تصلب الشرايين، وضار «LDL» إذا كان مستوى الكوليسترول في الدم مرتفعًا.

وعند ارتفاع الكوليسترول الضار «LDL» فإن هذا يعني أن ترسبات دهنية ستتراكم داخل جدران الأوعية الدموية، ومن شأنها أن تعيق في النهاية تدفق الدم في الشرايين، ما يجعل الإنسان عرضة للإصابة بتصلب الشرايين والسكتات قلبية أو السكتات الدماغية.

كيفية تقليل مخاطر الكوليسترول الضار

من جانبه، نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب، اليوم، منشورا توعويا عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، يوضح فيه كيفية تجنب ارتفاع الكوليسترول الضار، أو تقليله حال ارتفاع نسبته، وذلك بدون أدوية، ونشر توصياته تحت عنوان: «إزاي تقلل الكوليسترول الضار LDL، وتتفادى أخطاره بدون أدوية؟».

وتمثلت التوصيات فيما يلي:

1- كل جميع إفطارك.

2- اقسم نصف غدائك مع من تحب.

3- اعط عشاءك لعدوك.

4- كل نصف رغيف في اليوم بس.

5- لا تستخدم السكر ولا السمن الصناعي واللحم الصناعي.

6- قلل من الملح.

7- ممنوع التدخين، وممنوع الجلوس مع مدخن.

8- اطلع على السلالم ولا تستخدم الأسانسير.

9- انتبه لضغطك وسكرك.

10- تصالح مع نفسك وهدئ أعصابك.

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار

المستويات المرتفعة من الكولسترول الضار «LDL» يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض تصلب الشرايين، بسبب ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين، التي قد تقلل كمية الدم المتدفق في الشرايين، وقد يترتب على ذلك الإصابة بجلطة دموية ما قد يعيق تدفق الدم، أو قد تنفصل الجلطة فتسدّ شريانًا آخر، باعتبار أن تعطل تزويد القلب بالدم يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية، أو تمنع وصول الدم إلى الدماغ فيؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية.