الإسكان: وفد ليبي في العاصمة الإدارية للاطلاع على تجربة مصر العمرانية

أجرى وفد ليبي رفيع المستوى، زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية الحديثة وبحث سبل التعاون، حيث ضمّ الوفد المهندس عمر عبدالله سعد، نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بدولة ليبيا، والمهندس علي التير، مستشار بالمصلحة، وفتحي سليم أبوعائشة، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الإسكان والتعمير الليبية، زينب عمار الطبال، مدير المكتب القانوني بالوزارة، والمهندسة نادية علي أبوخيط، عضو المكتب القانوني بالوزارة، يرافقهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

معالم العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنّه جرى استقبال الوفد الليبي بمقر جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم عرض توضيحي بشأن الموقف التنفيذي للمدينة، وشرح أهم المعالم الرئيسية بالمدينة، كما تم تلقي الاستفسارات من أعضاء الوفد وتم الرد عليها.

البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية

كما أجرى الوفد الليبي، جولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بداية من البرج الأيقوني وهو أعلى برج في أفريقيا، واستمعوا إلى شرح وتوضيح كامل عن معالم المدينة من أعلى البرج، والذي يشاهد جميع مواقع العاصمة من أعلاه، حيث صعدوا للطابق الثاني والخمسين من البرج.

الحدائق المركزية

كما تفقد الوفد الليبي، مشروع الحدائق المركزية، والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، وأبدوا إعجابهم الشديد بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم.

واستكمل أعضاء الوفد جولتهم التفقدية، لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتى شملت الحي الحكومي ومسجد مصر ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان المصري ثم الحي السكني الثالث R3.

من جانبه، تقدّم المهندس عمر عبدالله سعد، نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بدولة ليبيا الشقيقة، بخالص التهنئة للقيادة السياسية ولجموع المصريين على هذا الإنجاز المصري والصرح العظيم، ألا وهو العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنّ ذلك غير بعيد عن المصريين بناة الأهرامات، أكبر شاهد على عظمتهم، ما يؤكد مدى الرؤية التخطيطية للمدينة، ومدى الفكر المتناسق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر.