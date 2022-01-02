بريد الوطن .. شقة ضمن الأوْلى بالرعاية يا وزير الإسكان

أنا رجل معاق تجاوزت الستين من العمر، وأحمل كارنيه الخدمات المتكاملة الذى خصصته الدولة للمعاقين، ومتزوج ولدىّ ولدان، وأسكن فى شقة بمدينة العبور مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، أدفع لها فى الشهر 1200 جنيه قيمة الإيجار، رغم أن كل مورد رزقى معاش أتقاضاه من الدولة لا يتجاوز 1150 جنيهاً، وعلىّ أن أعيش منه وأن أنفق منه على أبنائى وأدفع إيجار المسكن، ما يمثل عبئاً كبيراً علىّ وعلى حياتى اليومية، وباعتبارى من ذوى الهمم، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، فكلى أمل أن يستجيب لى السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ويخصص لى وحدة سكنية ضمن الوحدات المخصصة للمواطنين الأوْلى بالرعاية، وأصحاب الحالات الخاصة.

أحمد دسوقى الروبى - العبور - القليوبية

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