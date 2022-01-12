«الصحة» تكشف عن 4 خطوات للاستفادة من مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الطرق والإجراءات السريعة، التي يجب أن يتخذها المواطنون من أجل الحصول على الخدمات المقدمة في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

خطوات الحصول على خدمات مبادرة رئيس الجمهورية

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 4 إجراءات يجب أن يتخذها المواطن للحصول على الخدمة، وهما:

- إذا كان المريض له تأمين صحى، فيجب أن يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي.

- إذا لم يكن المواطن له أي تأمين صحي، فيجب أن يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي.

- بعد الكشف عليه، يتم عرض الحالة الخاصة بالمواطن، على لجنة علمية متخصصة لإصدار القرار الخاص بالحصول على الخدمة.

- تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص الأخير قبل البدء في إجراء العملية.

وأكدت الوزارة، أنها تتجاوب بشكل سريع مع جميع استفسارات المواطنين حول قوائم الانتظار وتقديم الخدمة لهم، من خلال الخط الساخن رقم 15300، أو من خلال الرد السريع على تساؤلات المواطنين من خلال صفحة الوزارة الرسمية على «الفيس بوك».

إجراء أكثر من مليون عملية جراحية

يذكر أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، تسعى إلى تخفيف معاناة المرضى من آلام المرض، إذ أنه تم حتى الآن إجراء أكثر من مليون عملية جراحية مجانًا، منذ انطلاق المبادرة.

وتكلفة المبادرة تجاوزت 8 مليارات جنيه، وكانت البداية من خلال 9 تخصصات طبية ارتفعت إلى 14 تخصصًا، منها جراحة «العيون، الأورام، القلب، المخ، العظام ، القسطرة القلبية، المخ والأعصاب، الكلى، وزراعة الكبد، والقوقعة، والنخاع».

ووصل معدل الإنجاز اليومي في العمليات ما بين 1600-1800 حالة، كما تم خفض متوسط الانتظار داخل المستشفيات إلى 5 أيام فقط، والحد الأقصى 15 يوما.