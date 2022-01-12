«الصحة»: خلط بين الإصابة بالإنفلونزا وأوميكرون.. والمسحة هي الفيصل

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، وجود خلط بين المواطنين بشأن أعراض الإصابة بفيروس الإنفلونزا أو نزلات البرد، ومتحور كورونا «أوميكرون»، والذي يتم الفصل بينهم من خلال إجراء مسحة PCR.

لجنة كورونا: الفصل بين الإنفلونزا وأوميكرون يكون بإجراء مسحة

وأضاف المصدر لــ«الوطن»، أن الخلط ظهر من خلال عمليات الرصد التي تم ملاحظتها على المصابين بفيروس كورونا «أوميكرون»، إذ يعتقد العديد بالبداية أنه دور برد، والعكس، لذا يجب الحذر من ذلك.

وتابع أنه في حالة استمرار الأعراض أكثر من المدة المتعارفة عليها عند الإصابة بفيروس الإنفلونزا أو نزلات البرد، يجب التأكد من الإصابة بفيروس كورونا أو أحدى متحوراته، عبر إجراء مسحة كل 72 على الأكثر من وقت الشعور بالأعراض.

وأوضح المصدر أنه ليست شرطا أن تكون الإصابة بأعراض الإنلفونزا هي أوميكرون وغيره من سلالات كورونا، لافتا أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح عند إصابتهم بـ «كوفيد-19» تكون الأعراض أقل حدة وتأثيرا مقارنة بغير الحاصلين على التطعيم.

أهمية الحصول على اللقاحات للوقاية من مخاطر الإصابة بأوميكرون

كما لفت لأهمية الحصول على لقاحات كورونا من خلال الجرعات المختلفة التي توفرها وزارة الصحة في أماكن التطعيم، بالإضافة إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل من خطورة انتقال العدوى بين الأشخاص خاصة في الأماكن المغلقة.

تعرف على الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، إجمالي عدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بلغ 394740 حالة، حيث تم شفاء أكثر من 328957 متعافيا، وبينما بلغ عدد الوفيات 22014 حالة.

وأكدت وزارة الصحة، أنه تم تجهيز كافة الاستعدادات بجميع المستشفيات في محافظات البلاد، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.