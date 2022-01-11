الصحة العالمية: نشجع إنتاج لقاحات كورونا في مصر وتوزيعها في أفريقيا

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، أن المنظمة تشجع إنتاج وصناعة اللقاحات المضادة لـ«كوفيد- 19» محليا في مصر، لتكون منطلقا لتوزيع هذه اللقاحات على الدول الأكثر احتياجا في أفريقيا، بعدما تفي مصر باحتياجاتها من اللقاحات.

القصير: الصحة العالمية تعمل يدا بيد مع وزارة الصحة المصرية

وقالت القصير - في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم- إن: منظمة الصحة العالمية تعمل يدا بيد مع وزارة الصحة المصرية، ليس فقط لتعزيز فاكسيرا «الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات» بالنسبة لتعبئة اللقاحات، لكن نعمل أيضا على جهوزية هيئة الدواء المصرية التي لديها كل الكفاءات أن تصنع ولكن بحسب المقاييس العالمية.

وأضافت القصير: نحن كمنظمة نشجع توطين صناعة اللقاح، وتوطين المدن الكبيرة مثل مدينة الدواء [المصرية] لتكون بذرة أساسية لا لتكون لمصر قط ولكن لقارة إفريقيا، وبمجرد إنتاج اللقاحات سيتم توزيعها للدول الأكثر احتياجا.

ولفتت القصير، إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع مع وزارة الصحة المصرية جهود إنتاج اللقاح المصري ضد فيروس كورونا المستجد، وقالت بدأ العمل على صناعة اللقاح المصري منذ فترة واليوم وصل إلى مرحلة التجارب السريرية، وهي مرحلة متقدمة، نحن كمنظمة صحة عالمية، هناك إرشادات ولوائح، بمجرد ما يصبح اللقاح في المرحلة الثالثة، سيدخل في مرحلة المصادقة عليه.

وأردفت: أولا ستوفر مصر احتياجاتها، خاصة ونحن نتحدث عن أكثر من مليون نسمة، ثم ستصدر للدول الإفريقية والدول المجاورة.

وثمنت القصير، دور الحكومة المصرية في تسريع وتيرة تلقيح المواطنين، قائلة «نحن كمنظمة الصحة العالمية نثمن جهود الحكومة المصرية في توسيع التغطية للقاحات، والوتيرة السريعة حاليا».

الصحة العالمية: نثمن جهود مصر وعدم التمييز في التلقيح

وأضافت «نحن نشجع الجميع على التسجيل على منصة وزارة الصحة والسكان، حاليا مصر بدأت في استقبال ملايين الجرعات، ووصلت إلى تحقيق غاية معينة في التلقيح، ليس فقط للمصريين ولكن للاجئين والمهاجرين وجميع الفئات، بداية من العاملين في المجال الصحي والصفوف الأمامية، ونحن كمنظمة نثمن هذه الجهود الموجودة والخاصة بشمولية الكل وعدم التمييز».

وأشادت بمجهودات الحكومة المصرية في التعامل مع الجائحة، وقالت: «نحن نرى أن هناك توازنا في التعامل، وهناك تركيز على الصحة وعلى الإجراءات الاحترازية التي يجب على الجميع اتباعها».